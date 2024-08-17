Покой в Кремле под угрозой из-за операции Украины на Курщине — эксперт

В Кремле могут обостриться споры из-за боев в Курской области.
Из-за того, что российский диктатор Владимир Путин отказался признавать операцию Украины в Курской области РФ частью войны против украинского государства, может обостриться противостояние между башнями Кремля.
Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо".
По его словам, российский диктатор отказался признавать Курщину частью так называемой "специальной военной операции" против Украины, заявив, что на украинской территории происходит одно, а на российской – совсем другое.
"За Украину в РФ отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а за Курщину – директор ФСБ РФ Александр Бортников. Здесь тоже может быть противостояние. То есть одним из последствий может стать обострение противостояния между этими башнями, которое в конце концов может снести вообще кремлевскую клику", – считает аналитик.
Напомним, издание Sky News также пишет, что с помощью Курской операции Украина планирует дестабилизировать российские элиты.
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