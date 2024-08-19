Германия передала Украине новый пакет помощи: что там есть

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

В этом пакете, в частности, предусмотрена одна установка ПВО IRIS-T, 14 000 патронов калибра 155 мм, 10 беспилотных надводных кораблей, 26 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями, материалы для обезвреживания взрывных предметов, 6 высокомобильных инженерных экскаваторов, одна бронь машину Bergepanzer 2 с запасными частями, 55 000 аптечек, 700 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом и 50 винтовок CR 308.

29 июля Германия вместе с Данией передала Украине 8 танков Leopard 1 A5. Немецкое правительство также отметило, что более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии. В 2024 году Германия планирует потратить около 7,1 миллиарда евро на военную помощь Украине и взносы в Европейский фонд мира ЕС.

В этом году Германия планирует потратить около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и финансирование Европейского фонда мира. Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что все переданное оружие остается под ответственностью Украины, имеющей право использовать его для самообороны.

С начала войны, начатой Россией 24 февраля 2022 года, Германия потратила около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году. Еще около 2,9 млрд евро было выделено на поставки, которые поступят только в 2025-2028 годах.

С начала войны Германия предоставила Украине военные материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 млрд евро, что отражает предполагаемую стоимость замены этих материалов. Кроме того, более 10 000 украинских военных прошли военную подготовку в Германии, на что потрачено около 282 миллиона евро. Дополнительные расходы, связанные с лечением раненых солдат, пока не учтены.

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