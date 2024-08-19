У Німеччині відповіли, чи надаватимуть Україні військову допомогу 2025 року

Пропозицію уряду Німеччини обговорять в Бундестазі. Остаточний бюджет на наступний рік буде ухвалений парламентом восени.

У Німеччині відповіли на дискусії та запитання, які виникли минулого тижня на тлі повідомлень ЗМІ про нібито обмеження військової допомоги Україні.

Про це йшлося у повідомленні Посольства Німеччини в Києві 19 серпня.

"Німеччина тісно стоїть на боці України і продовжує це робити як країна, що надає найбільшу в Європі підтримку у фінансовому, економічному та військовому плані. Нинішні дискусії стосуються поточного бюджетного процесу в Німеччині. З цією метою уряд Німеччини у липні подав пропозицію щодо бюджету на 2025 рік. Німеччина і наступного року залишиться країною, яка надає Україні найбільшу підтримку в Європі. Тепер пропозиція уряду Німеччини буде обговорюватися в Бундестазі. Остаточний бюджет на наступний рік буде ухвалений парламентом восени", — повідомили в посольстві.

Там також запевнили, що Україна може покластися на Німеччину.

Вже зарезервовано 4 мільярди євро

До кінця поточного року Німеччина надасть істотну військову підтримку, зокрема, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. На 2025 рік заплановано більше.

"Німеччині важливо, щоб військова підтримка для України була передбачуваною та надійною, наскільки це можливо. Саме тому Німеччина у тісній співпраці з Україною вже цього року розмістила замовлення, які будуть поставлені 2025 року. Це дає промисловим підприємствам та Україні впевненість у плануванні і гарантує, що Україна і наступного року матиме надійну підтримку у вигляді постачань озброєнь. Для цього вже зарезервовано 4 мільярди євро", — сказали в посольстві.

Також там додали, що уряду Німеччини важливо, щоби підтримка була розподілена на якомога більше "плечей" партнерів. Цього вдалося досягти завдяки додатковому фінансовому пакету на саміті G7 в Італії: коштом так званих "непередбачених прибутків" від заморожених активів російського Центрального банку має бути профінансовано кредит для України розміром 50 млрд доларів.

"Це чіткий знак солідарності, а також послання російському президенту, що він не може пересидіти війну і не може робити ставку на зменшення підтримки України", — нагадали в посольстві заяву федерального канцлера Олафа Шольца у Вашингтоні 9 липня.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував рішення про скасування допомоги Україні.

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Раніше про план керівництва країни обмежити військову допомогу Україні йшлося в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Видання посилалося на лист німецького міністра фінансів Крістіана Лінднера міністру оборони та главі німецького МЗС. У ньому міністр фінансів попереджає, що додаткової військової допомоги Україні 2025-го не буде і що міністерства мають дотримуватися обмежень.

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