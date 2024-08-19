В Україні знову вимикають світло: коли, де і на скільки

До України повертається аномальна спека, а з нею і вимкнення світла!

Від 19 серпня повернулися графіки відключення електроенергії. Наразі не все так критично, але експерти вже зробили гучну заяву і спрогнозували, скільки ж часу ми сидітимемо без світла впродовж наступного тижня. А ще вони вразили прогнозом про те, скільки годин ми будемо бачити світло взимку.

Всі подробиці – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

Україна знову без світла

Не встигли ми, українці, трохи видихнути від аномальної спеки та відсутності електроенергії по 14-18 годин на добу, як от знову… Графіки відключень світла повертаються. 19 серпня вони діятимуть від 17:00 до 21:00. Про це повідомили в "Укренерго":

"В інші години обмежень не буде. Світло знову вимикатимуть, оскільки через спеку зростає споживання електроенергії".

Попередження енергетиків

Варто зазначити, що про повернення таких графіків впродовж 19-25 серпня українців попереджали. Зокрема заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявляла, що саме цими днями ситуація зі світлом погіршиться.

Що буде зі світлом взимку?

Своєю чергою у Мережі з’явились і прогнози експертів щодо відключень світла взимку. Так, в опалювальний період, за оптимістичного сценарію, світла не буде 6-8 годин на добу. Про це в ефірі "Київ24" сказав експерт з енергетичних питань Андрій Закревський:

"Давайте для себе запам’ятаємо, що ми в період пікових навантажень споживаємо 15 ГВт, а базова генерація буде давати 9 ГВт. Якщо ми не розширимо сполучення з Європою, то можемо розраховувати ще на 2 ГВт допомоги з-за кордону. 11 ГВт у нас буде, пік – 15 ГВт".

Найгірший сценарій з відключенням світла

Також читайте Чи слід готуватися до відключень світла восени та взимку: думка фахівця

Андрій Закревський пояснив, що прогноз із відключеннями по 12 годин на добу – найпесимістичніший сценарій і не настільки реальний, як здається:

"Тому я кажу, що 12 годин на добу – це найпесимістичніший сценарій. Більш реально – що 6-8 годин на добу".

Спека в Україні

Ну а поки до зими ще далеко, варто зупинитися на тому, які температурні рекорди ми можемо спостерігати вже цього тижня. Адже синоптикиня Наталка Діденко попереджала у своєму телеграмі, що спека невпинно насувається.

"Уважно. Починаємо потроху готуватися до вимкнень струму. Бо спека насувається! Вже у неділю-понеділок і далі на тижні стовпчики термометрів у більшості областей України досягатимуть +30+35 градусів і вище. До Дня Незалежності спека втихомириться. Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму. Цей досвід для нас не новий, тому відповідально сприймаємо будь-яку ситуацію, хоч синоптичну, хоч із ліфтами, хоч із електроплитою, хоч із генераторними децибелами, рахуємо до десяти (а краще до тридцяти), перш ніж щось одразу написати в соцмережу".

Як врятуватися від спеки?

Спека повернеться ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров’я. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору – поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Прогноз погоди на тиждень

Своєю чергою кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що цього тижня найвищі температурні показники відзначатимуться у південних, центральних та східних регіонах.

У зв'язку з відсутністю циклонічної діяльності та низьким вмістом вологи у повітрі, ймовірність дощів буде незначною. Подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях. Таким чином, збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки:

"У понеділок, 19 серпня, у західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень можливі град та шквали, 15-20 м/с. На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, у західній частині змінних напрямків. Температура повітря вночі +15+20 °С, на узбережжі морів +18+23 °С; вдень +32+37 °С".

А от у вівторок, 20 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі +16+21 °С, на узбережжі морів +18+23 °С; вдень +33+38 °С, у західних областях +28+33 °С. Подібний прогноз маємо і на середу:

"У середу, 21 серпня, в Україні утримається погода без опадів, лише у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17-22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17+22 °С, на узбережжі морів +19+24 °С; вдень +34+39 °С, у західних областях +29+34 °С".

У четвер, 22 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. Температура повітря вночі +17+22 °С, на узбережжі морів +19+24 °С; вдень у північних та західних регіонах +26+31 °С, на решті країни +34+39 °С.

У п'ятницю та на вихідних на всій території України також очікується малохмарна погода без опадів:

"Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +10+15 °С, вдень +27+32 °С; на решті території країни вночі +15+20 °С, вдень +30+35 °С. У суботу, 24 серпня, по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13+18 °С, на узбережжі морів до +21 °С; вдень +29+34 °С, на південному заході країни місцями +35+38 °С. У неділю, 25 серпня, як і у попередні дні, очікується спекотна і суха погода в усіх регіонах країни. Вітер північної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16+21 °С, вдень +30+35 °С, на південному заході країни місцями +36+38 °С".

Читайте також: