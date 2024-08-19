Прогноз погоди в Україні на 20 серпня: де буде найспекотніше

У деяких регіонах є ймовірність короткочасних дощів з грозами.

Погода в Україні 20 серпня надалі буде спекотною – у більшості областей температура повітря становитиме +30+35 градусів, а місцями – і +37.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикиня, 20 серпня у більшості українських областей максимальна температура повітря становитиме +30+35 градусів, місцями +35+37. Дещо легше буде у західних регіонах – +27+32 градуси.

"Значна частина України належатиме полю високого атмосферного тиску, тому 20-го серпня переважатиме суха погода. І лише місцями на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, а ввечері у вівторок і на Житомирщині є ймовірність короткочасних дощів з грозами", – йдеться у прогнозі.

Погода у Києві 20 серпня буде дуже спекотною, до +33+35 градусів. У столиці буде сухо та сонячно.

"Найближчим часом градуси кусатимуться, але ось 22-го серпня очікується послаблення спеки на заході, півночі та на Вінниччині", – зауважила Діденко.

Водночас південь та схід України надалі перебуватимуть у температурному режимі в межах +33+37 градусів.

До слова, через спеку в Україні від 19 серпня повернулися графіки відключення світла. В "Укренерго" очікують, що протягом п’яти днів буде збільшене навантаження на енергосистему.

Читайте також: