Без води та опалення: у ЄС прогнозують Україні складну зиму

Армія РФ продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. За підрахунками, вона вже знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, яка виробляється країною. Тому у ЄС побоюються гуманітарної катастрофи в Україні взимку, якщо ситуація не зміниться.

Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на видання Financial Times.

Зокрема, єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала союзників України активізувати допомогу, інакше на країну може чекати гуманітарна катастрофа.

Масовані ракетні удари по об'єктах енергетики завдали непоправної шкоди. Україна втратила обсяг потужностей, еквівалентний піковому споживанню в Португалії — країні з населенням понад 10 мільйонів.

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті від часів Другої світової війни", — підкреслила вона.

Вона також нагадала, що останніми місяцями атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру посилилися, знищивши електростанції, теплові пункти, резервні генератори та сховища. Багато об'єктів атаковано повторно. В результаті Україна втратила близько дев'яти гігаватів електропотужностей, що становить половину від необхідного обсягу взимку.

Багато українців залишилися без даху над головою через ворожі обстріли / Фото: Associated Press

Дефіцит електрики змусив український уряд запровадити віялові відключення. У деяких містах домогосподарства мають доступ до світла лише кілька годин на день, що значно порушує їхнє повсякденне життя, йдеться у статті.

Сімсон наголосила, що відсутність електрики призведе до проблем з доступом до інших послуг, а саме до водопостачання та опалення. Все тому що без світла не працюють водяні насоси та каналізаційні мережі.

"Найбільше постраждають літні люди, діти та вразливі верстви населення. Спад економічної активності призведе до зниження доходів бюджету і збільшення дефіциту бюджету України. Ризик гуманітарної катастрофи високий", — зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, Україна живе зі значним дефіцитом електроенергії через масовані атаки країни-терористки Росії, тому вимушена запроваджувати графіки світла. На думку експертів та посадовців із енергетичного сектору, відключень цієї зими не уникнути. Це, зі свого боку, може вплинути на ситуацію з опаленням, зокрема, не усі мешканці багатоповерхівок зможуть мати тепло у квартирах.

Наприкінці червня очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Hromadske попередив українців про "непросту" зиму та назвав два сценарії на зиму 2025-го: песимістичний та оптимістичний. Навіть за останнім сценарієм відключень світла не уникнути.

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що взимку проблеми можуть бути не лише з теплом, а й з водою. Як він пояснив, без електрики насоси не зможуть подавати її на верхні поверхи будинків.

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