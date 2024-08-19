Експерт попередив про можливі відключення світла на 6-8 годин на добу

В опалювальний період, за оптимістичним сценарієм, світло може бути відключено на 6-8 годин щодня.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив експерт з енергетичних питань Андрій Закревський.

Закревський пояснив, що під час пікових навантажень споживання електроенергії досягає 15 ГВт, тоді як базова генерація забезпечує лише 9 ГВт. Якщо не розширити сполучення з Європою, Україна може отримати додаткові 2 ГВт допомоги з-за кордону, що загалом дасть 11 ГВт при піковому споживанні в 15 ГВт.

Експерт уточнив, що сценарій з відключенням світла на 12 годин на добу є найпесимістичнішим і менш ймовірним. За його словами, більш реалістичним варіантом є відключення світла на 6-8 годин на добу.

Нагадаємо, очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з 19 серпня в Україні повертаються графіки відключення світла через спеку. Він зазначив, що протягом п’яти днів очікується збільшене навантаження на енергосистему.

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