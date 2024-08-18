Енергетики попереджають: спека несе з собою ще одну проблему — про що йдеться

До України повертається справді літня спека, а це означає, що ситуація з електропостачанням 19-25 серпня може погіршитися, тож графіки відключення світла повернуться.

Про це повідомили провідна синоптикиня "Укргідрметеоцентру" Валентина Дімова та заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час телемарафону 18 серпня.

Через зростання температури українці знову починають споживати електроенергію, тож енергетики попереджають, що у разі нестачі, знову будуть задіяні графіки відключення.

"На території України з південного заходу продовжує надходити жарка повітряна маса, яка найближчими днями і впливатиме на погоду в Україні вже сьогодні та завтра (18-19 серпня) у південних температура становитиме в Україні 29-34°. А у вівторок та середу в Україні, окрім заходу очікуємо на сильну спеку з температурою 35-38°. Це ми вже таке переживали, приблизно, кілька тижнів тому, тож це нам не вперше", - зазначила Дімова.

Якою погода буде наступного тижня

Наступний ьиждень буде спекотним, місцями повітря прогріватиметься до 38°. Проте час від часу ця температура буде розбавлятися короткочасними дощами.

За словами синоптикині, жарка та спекотна погода в Україні утримається весь наступний тиждень, до 25 серпня.

Особливо спекотно буде на півдні.

"Розраховуємо, що спека буде менш потужною, ніж у липні", - зазначила експертка.

Якою буде ситуація з електропостачанням 19-25 серпня

Як сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону 18 серпня, наступного тижня фахівці очікують зріст споживання електрики.

"Споживання без сумніву зросте, як побутовими споживачами, так і бізнесом. Станом на сьогодні обмежень не передбачається, але з наступного тижня будемо діяти за ситуацією. "Укренерго", як оператор системи передачі, буде приймати відповідні рішення... Якщо вдасться нам своїми силами, за допомогою залучення аварійної допомоги, покривати споживання, тоді звісно графіки застосовуватися не будуть. Якщо ж ні, для того, щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування на наступному тижні графіків відключень. Тому ми просимо побутових споживачів (розуміємо, що буде жарка погода, але все ж таки) намагатися економно використовувати електроенергію, особливо зранку і у вечірні пікові години", - зазначила Світлана Гринчук.

Вона також наголосила, що міністерство "працює з бізнесом, для того, щоби він залучав можливості імпорту електроенергії".

"Адже це не тільки допоможе самій енергосистемі більш стабільно працювати, зніме навантаження, а й гарантуватиме їм відсутність відключень. Тобто, якщо вони споживаю імпортують понад 80% свого споживання, то до них не будуть застосовуватися графіки відключень. Однак ще раз скажу, що намагаємося зробити все, щоби не застосовувати графіків, або якщо застосовувати, щоб це було мінімально", - додала вона.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук раніше попереджала, що починаючи із вихідних, 17-18 серпня, в Україні прогнозується значне підвищення температури. І міністерство прогнозує значне зростання споживання електроенергії.

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