Энергетики предупреждают: жара несет с собой еще одну проблему — о чем идет речь

В Украину возвращается действительно летняя жара, а это значит, что ситуация с электроснабжением 19-25 августа может ухудшиться, так что графики отключения света вернутся.

Об этом сообщили ведущая синоптикиня "Укргидрметеоцентра" Валентина Димова и заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона 18 августа.

Из-за роста температуры украинцы снова начинают потреблять электроэнергию, поэтому энергетики предупреждают, что в случае нехватки снова будут задействованы графики отключения.

"На территории Украины с юго-запада продолжает поступать жаркая воздушная масса, которая в ближайшие дни и будет влиять на погоду в Украине уже сегодня и завтра (18-19 августа) в южных температура составит в Украине 29-34°. А во вторник и среду в Украине, кроме мероприятия ожидаем сильную жару с температурой 35-38°.

Какая погода будет на следующей неделе

Следующий день будет жарким, местами воздух будет прогреваться до 38°. Однако иногда эта температура будет разбавляться кратковременными дождями.

По словам синоптикини, жаркая и жаркая погода в Украине удержится всю следующую неделю, до 25 августа.

Особенно жарко будет на юге.

"Рассчитываем, что жара будет менее мощной, чем в июле", — отметила эксперт.

Какова будет ситуация с электроснабжением 19-25 августа

Как сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона 18 августа, на следующей неделе специалисты ожидают рост потребления электричества.

"Потребление без сомнения возрастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом. По состоянию на сегодняшний день ограничений не предусматривается, но со следующей недели будем действовать по ситуации. "Укрэнерго", как оператор системы передачи, будет принимать соответствующие решения... Если удастся нам своими силами, посредством привлечения аварийной помощи, покрывать потребление, тогда конечно графики применяться не будут. Для того чтобы сбалансировать систему, есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. жаркая погода, но все же пытаться экономно использовать электроэнергию, особенно утром и в вечерние пиковые часы", — отметила Светлана Гринчук.

Она также подчеркнула, что министерство "работает с бизнесом для того, чтобы он привлекал возможности импорта электроэнергии".

" Это ведь не только поможет самой энергосистеме более стабильно работать, снимет нагрузку, но и будет гарантировать им отсутствие отключений. То есть, если они потребляю импортируют более 80% своего потребления, то к ним не будут применяться графики отключений. Однако еще раз скажу, что пытаемся сделать все, чтобы не применять графики, или если применять, чтобы это было минимально", — добавила она.

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук ранее предупреждала, что начиная с выходных, 17-18 августа, в Украине прогнозируется значительное повышение температуры. И министерство прогнозирует значительный рост потребления электроэнергии.

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