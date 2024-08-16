Отключения света могут вернуться: прогноз от Минэнерго

В ведомстве ожидают значительного увеличения потребления электроэнергии из-за жары.
В Украине с 17 августа ожидается увеличение потребления электроэнергии в связи с жарой, что может заставить энергетиков применять графики отключений света.
Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.
"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", – сказала Гринчук.
Она добавила, что разрушение энергетических объектов в результате российских ударов делает украинскую энергосистему очень чувствительной.
"Любые дополнительные повреждения или даже погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — отметила замминистра.
Она также сообщила, что энергетики продолжают ремонты и вскоре планируют ввести в работу дополнительные мощности генерации.
Гринчук призвала украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок.
Напомним, метеоролог Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели Украину накроет жара с температурой воздуха от +27 до +37 градусов.
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