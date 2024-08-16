Отключения света могут вернуться: прогноз от Минэнерго

В Украине с 17 августа ожидается увеличение потребления электроэнергии в связи с жарой, что может заставить энергетиков применять графики отключений света.

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.

"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", – сказала Гринчук.

Также читайте Российская армия ударила по объектам энергетики: какие последствия атак

Она добавила, что разрушение энергетических объектов в результате российских ударов делает украинскую энергосистему очень чувствительной.

"Любые дополнительные повреждения или даже погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — отметила замминистра.

Она также сообщила, что энергетики продолжают ремонты и вскоре планируют ввести в работу дополнительные мощности генерации.

Гринчук призвала украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок.

Напомним, метеоролог Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели Украину накроет жара с температурой воздуха от +27 до +37 градусов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.