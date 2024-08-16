Відключення світла можуть повернутись: прогноз від Міненерго

У відомстві очікують значного збільшення споживання електроенергії через спеку.

В Україні від 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії у зв’язку зі спекою, що може змусити енергетиків застосовувати графіки відключень світла.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила у ефірі телемарафону.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", – сказала Гринчук.

Вона додала, що руйнування енергетичних ооб'єктів у наслідок російських ударів робить українську енергосистему дуже чутливою.

"Будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", – зауважила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації.

Гринчук закликала українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у години пікових навантажень.

Нагадаємо, метеорологиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що найближчими вихідними та на початку наступного тижня Україну накриє спека з температурою повітря від +27 до +37 градусів.

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