Погода снова резко изменится: Украину накроет мощный антициклон

Украину накроет мощный антициклон! В последние дни украинцы почувствовали понижение температуры, некоторые даже жаловались, мол, еще лето, а уже довольно прохладно. Синоптики говорят: это ненадолго – уже в скором времени к нам вернется жаркая погода.

Какие области первыми встретят африканское тепло, где будет жарче всего и как температура воздуха повлияет на ситуацию со светом – смотрите в эксклюзиве Людмилы Труфин для TSN.UA.

На Украину надвигается антициклон

В среду, 14 августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона, потому повсюду будет сухо и солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она также дала прогноз, какими будут в этот день отметки на столбиках термометров:

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"14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Везде будет сухая солнечная погода. Даже нельзя какому-то атмосферному фронту придраться. Температура воздуха в течение дня составит +24+29 градусов, на Закарпатье и на крайнем юге местами до +30+31 градуса".

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Погода в Киеве

По словам синоптика, в Киеве 14 августа будет сухо, солнечно и тепло. Впрочем, температура будет комфортной. А вот после 16 августа ситуация несколько изменится:

"В Киеве 14 августа будет сухо, солнечно и тепло. Ночью свежевато, +11+14 градусов, днем столбики термометров будут крутиться вблизи невысоких +23 градусов. Кто мерзнет – после 16 августа еще хорошенько нагреется".

Жара возвращается

О резком повышении температуры воздуха в августе предупреждал и синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Он отметил, что пик придется на 5-15 августа. А первыми жаркую погоду встретят западные и южные области Украины:

"Есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к новой волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что пик жаркой погоды в Центральной и Южной Европе придется на 5-15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 °С и выше".

Опасные погодные явления

Из-за жары, предупредил синоптик, прогнозируются опасные явления, такие как сильные ливни, разрушительные шквалы и град. В основном это касается Италии, Германии и некоторых стран Центральной Европы:

"Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будут продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34+38 °С".

Когда жара спадет?

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Однако уже во второй половине месяца ожидается постепенное понижение температурного фона. На это повлияют сразу несколько факторов: уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, увеличение облачности:

"Поэтому основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа, но с учетом повышенного атмосферного давления и подавленной циклонической деятельностью количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составлять лишь 30-60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15-40 мм.Подобная тенденция крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях Украины, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье страны. Очень высоким сохранится и уровень пожарной опасности (кроме западных областей)".

Что будет со светом из-за жары?

Из-за прогнозируемой жары громкое заявление сделали и энергетики. В частности, заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона заявил, что аномальная жара является одной из причин увеличения потребления электроэнергии. В результате в Украине могут вернуть графики отключения света. В то же время Колесник отметил, что сейчас нецелесообразно делать прогнозы относительно возвращения этих графиков:

"Давать такие прогнозы на сегодня некорректно, потому что мы не понимаем, насколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину, или территориально, учитывая, или это температура в обед, или отдельно".

Украинцев призывают экономить электроэнергию

Колесник добавил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы – с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

"Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем – потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме".

Как спастись от жары?

Жара вернется ненадолго, впрочем, ее последствия могут быть опасными для здоровья. Чтобы спастись от погодной гарячка, украинцы обычно спешат на пляжи и прячутся в парковой тени. Как пережить горячую пору – советы врачей собирала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Прогноз погоды на неделю

В первой половине этой недели ожидается кратковременный период похолодания, который будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова. Самое ощутимое снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны. Но уже с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода из Юго-Западной Европы. Такой прогноз озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич:

"Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях — местами до +38 °С. Существенных осадков в течение всей недели не предполагается, поэтому засуха в Юго-Восточной Украине продолжит усиливаться. В то же время будет фиксироваться постепенное падение уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра" .

Прогноз погоды на 15 августа

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

А по прогнозам Укргидрометцентра, эта неделя пройдет преимущественно без осадков. Лишь днем 14 августа на северо-востоке страны, 15 августа в Карпатах и на Закарпатье местами будет кратковременный дождь и гроза.

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