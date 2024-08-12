Планету накроет мощная магнитная буря: опасные даты

Планету накроет мощная магнитная буря! Ученые назвали наиболее опасные даты в августе. Когда ожидать естественное явление, насколько сильно оно будет и как бороться с его последствиями – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Мощная магнитная буря

Только этого не хватало. На Солнце произошло сразу 4 сильных вспышки, среди которых было явление категории Х. Все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли. Все четыре потока плазмы должны достичь Земли в понедельник, 12 августа. Особенно мощный поток плазмы, возникший вместе со вспышкой класса Х, летит к Земле со скоростью более 1000 км/с.

Категории магнитных бурь

В том числе и ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о том, что в понедельник, 12 августа, на Земле ожидается геомагнитная буря уровня G2 или G3. Геомагнитные бури имеют пять категорий, где G1 – самая слабая, а G5 – самая мощная.

Магнитные бури связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей., люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу", – говорится в сообщении.

Предыдущие магнитные бури

Следует отметить, что в конце второго месяца лета проходил атмосферный фронт, благодаря которому снизилась температура воздуха. Тогда же синоптик Наталья Диденко поразила громким сообщением об изменении погоды в Украине и предупредила об опасном явлении.

Еще одна угроза?

А потом украинцев испугали новой угрозой. Сейсмолог предупредил о возможности возникновения мощного землетрясения в 7-7,5 баллов, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии. Вся Украина окажется в зоне действия этого землетрясения.

О такой опасности предупредил директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

"В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому действительно определенная опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть мощнее землетрясение", – сказал он.

Измерение землетрясения

Ученый отметил, что в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда – пропорциональное количество энергии, выделяемой непосредственно в очаге землетрясения.

Кто в зоне риска?

Сейсмолог добавляет, что такое мощное землетрясение теоретически может произойти, но опасность от него существует только на юго-западе Одесской области.

"Это пограничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, костер которых находится на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его довольно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины", – говорит Кендзера.

Где безопаснее?

Ученый рассказал, что все остальные землетрясения, костры, расположенные на территории нашей страны, не обладают такой большой мощью.

"Они не угрожают Украине, а также для расположенных у нас объектов: мостов, эстакад, атомных электростанций и других важных сооружений. То есть, кроме землетрясений в зоне Вранча и землетрясений, происходящих в Черном море и на территории Крыма, все остальные не представляют опасность для людей и сооружений", – сказал он.

Землетрясение раз в 2,5 года

Сейсмолог подчеркнул, что заявление ученых было лишь предупреждением о возможности возникновения мощного землетрясения в Украине, которое теоретически может произойти именно в зоне Вранча.

"В прошлом веке мощные землетрясения в зоне Вранча происходили регулярно, через 15-30 месяцев. Сейчас произошло так, что достаточно сильных землетрясений в зоне Вранча давно не наблюдается. Поэтому очевидно, что есть возможность говорить о вероятности землетрясения такой интенсивности с магнитудой 7- 7,5. Но они опасности для наших важных инфраструктурных объектов не представляют, — говорит ученый.

По словам эксперта, теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. Именно это хотели ученые донести до украинцев, потому что спрогнозировать такое явление природы слишком сложно:

"Спрогнозировать землетрясение одновременно во времени и по силе — нереально. Простой пример: землетрясение может реализоваться в виде одного события, когда выделяется вся энергия, которая накопилась в земной коре, а может проявиться в виде сотни мелких землетрясений".

Достанется и до Москвы

По словам эксперта, каждое из этой сотни землетрясений может быть абсолютно безопасным, а может быть и достанущимся и до Москвы.

Может возникнуть одно мощное землетрясение, которое выделит огромное количество энергии, которая потрясет всю территорию Украины. И не только нас, но и Москву и Санкт-Петербург, как это уже было в 1977, 1986 и в 1990-х годах. Сверхмощные землетрясения в зоне Вранча. Они ощущались по всей территории Украины и даже в Москве и Петербурге, которые находятся гораздо дальше", – говорит сейсмолог.

Такие землетрясения влияют на всю территорию Украины. Но в одних регионах это влияние будет ощущаться сильнее, а в других слабее.

Кто должен проверять дома на сейсмостойкость?

Ученый говорит, что к землетрясениям следует серьезно относиться, а именно заранее проверять жилые дома и сооружение на сейсмостойкость.

Он добавил, что существует три вида работ, которые одновременно проводятся: работы по общему сейсмическому районированию, детальному сейсмическому районированию и сейсмическому микрорайонированию. В литературе подробно описано, что нужно делать для того, чтобы определить, как будут колебаться почвы в том или ином месте на территории Украины. Особенно под важными инфраструктурными объектами и крупными мегаполисами.

Почему трясет Полтавщину

Также сейсмологи отмечают увеличение количества землетрясений в Полтавской области. За последние 14 лет там произошло 15 землетрясений в основном по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

"Да, на Полтавщине фиксируются землетрясения, но они слабенькие. Даже на днях там фиксировались подземные толчки с магнитудой 2,7. Перед тем фиксировались толчки в 3,2-3,4. региона. Землетрясения такой величины не могут нанести серьезный ущерб для жилых домов и инфраструктуры региона. Поэтому угрозы для людей они не представляют. Другое дело, что нужно изучать причины их возникновения и больше заботиться о сейсмостойкости зданий и сооружений", – подытожил ученый.

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УКРАИНЦЫ, ВНИМАНИЕ! Новая проблема, готовьтесь! Опасные даты!

Ранее врач ответила, влияют ли магнитные бури и метеозависимость на здоровье человека.

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