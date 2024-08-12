Военный рассказал о секрете успеха Курского прорыва

Идею операции в Курской области знает лишь небольшой круг лиц, в том числе верхушка ВСУ, она стала максимально неожиданной для врага и в этом был ее успех.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ Сергей Бескрестнов "Флэш" на Radio NV.

"Эта операция была проведена в полной тишине, то есть очень мало кто знал о ней. И в частности высокое командование. Потому что я считаю, не скрою, у нас много откуда течет, и эта информация была проведена максимально безопасно. Соответственно, она стала максимальной неожиданностью. для нашего противника. То есть только в этом был успех», – сказал Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что кроме узкого круга человек никто не знает настоящего замысла украинской операции в Курской области.

"Никто не может давать никаких оценок и не может анализировать ситуацию. Потому как писали мои коллеги, все это можно делать только, видя все расписание сил, полный замысел. Поэтому я не рекомендую слушать ни чьи-то размышления, домыслы, фантазии, переливания из пустого пустого Курского направления. Всю эту идею знает только верхушка ВСУ, которая планировала эту операцию.

Напомним, на 12 августа под контролем украинских войск в Курской области находятся около тысячи км российской территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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