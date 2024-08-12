Військовий розповів про секрет успіху Курського прориву 

Ідею операції в Курській області знає лише невелике коло осіб, зокрема верхівка ЗСУ. Вона стала максимально неочікуванною для ворога, і в цьому був її успіх.

Про це сказав військовослужбовець ЗСУ Сергій Бескрестнов "Флеш" на Radio NV.

"Цю операцію було проведено в цілковитій тиші, тобто дуже мало хто знав про неї. І, зокрема, високе командування. Тому що я вважаю, не приховуватиму, у нас багато звідки тече, і ця інформація була проведена максимально безпечно. Відповідно вона стала максимальною несподіванкою для нашого супротивника. Тобто лише в цьому був успіх", – сказав Сергій Бескрестнов.

Він зазначив, що окрім вузького кола осіб, ніхто не знає справжнього задуму української операції в Курській області.

"Ніхто не може давати жодних оцінок і не може аналізувати ситуацію. Бо як писали мої колеги, все це можна робити, тільки бачачи весь розклад сил, повний задум. Тому я не рекомендую слухати чиїсь роздуми, домисли, фантазії, переливання з пустого в порожнє Курського напрямку. Всю цю ідею знає лише верхівка ЗСУ, яка планувала цю операцію. І зараз я можу сказати, що бачу, що вона рухається за тим планом, як це було задумано", – зауважив Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, станом на 12 серпня під контролем українських військ у Курській області перебувають близько тисячі кв. км російської території. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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