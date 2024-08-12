Планету накриє потужна магнітна буря: небезпечні дати

Планету накриє потужна магнітна буря! Вчені назвали найбільш небезпечні дати у серпні. Коли очікувати природне явище, наскільки сильним воно буде і як боротися із його наслідками – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Потужна магнітна буря

Тільки цього не вистачало. На Сонці відбулося одразу 4 сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х. Усі ці виверження енергії та випромінювання сталися разом із корональними викидами маси, спрямованими в бік Землі. Усі чотири потоки плазми мають досягти Землі в понеділок, 12 серпня. Особливо потужний потік плазми, що виник разом зі спалахом класу Х, летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с.

Категорії магнітних бур

Зокрема і вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомили про те, що в понеділок, 12 серпня, на Землі очікується геомагнітна буря рівня G2 або G3. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, де G1 — найслабша, а G5 — найпотужніша.

"Магнітні бурі пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння", – йдеться в повідомленні.

Попередні магнітні бурі

Варто зазначити, що наприкінці другого місяця літа проходив атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря. Тоді ж синоптик Наталка Діденко вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про небезпечне явище.

Ще одна загроза?

А згодом українців налякали новою загрозою. Сейсмолог попередив про можливість виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча, що у Румунії. Вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу.

Про таку небезпеку попередив директор Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

"У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому, дійсно, певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус", – сказав він.

Вимірювання землетрусу

Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда – пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу.

Хто у зоні ризику?

Сейсмолог додає, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області.

"Це прикордонне місто Рені, там можуть відчуватися землетруси, вогнище яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України", – говорить Кендзера.

Де більш безпечніше?

Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності.

"Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об’єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд", – сказав він.

Землетрус раз на 2,5 року

Сейсмолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча.

"У минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно, через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається. Тому, очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності з магнітудою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об’єктів не становлять", – говорить науковець.

За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно:

"Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та по силі – нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів".

Дістанеться й до Москви

За словами експерта, кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться і до Москви.

"Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург, як це вже було в 1977, 1986 та у 1990-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі", – говорить сейсмолог.

Такі землетруси впливають на всю територію України. Але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше, а у інших слабше.

Хто має перевіряти будинки на сейсмостійкість?

Науковець каже, що до землетрусів варто серйозно ставитися, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість.

Він додав, що існує три види робіт, які водночас проводяться: роботи з загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. У літературі детально описано, що потрібно робити для того щоб визначити, як будуть коливатися ґрунти в тому чи іншому місці на території України. Особливо під важливими інфраструктурними об’єктами та великими мегаполісами.

Чому трусить Полтавщину

Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепине – Карлівка –Зачепилівка.

"Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватись сейсмостійкістю будинків та споруд", – підсумував науковець.

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УКРАЇНЦІ, УВАГА! Нова проблема, готуйтесь! Небезпечні дати!

Раніше лікарка відповіла, чи впливають магнітні бурі і метеозалежність на здоров'я людини.

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