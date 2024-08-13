В Киеве заметили змею возле ТРЦ: безопасна ли она

Уж не представляет опасности для людей.

В Киеве возле одного из ТРЦ заметили змею. Ученые успокоили людей — это обычный уж, не представляющий опасности.

Киевляне сняли на видео, как неизвестная им змея ползает по улице. Люди не трогали ее.

Уже в Киеве. Скриншот с видео

ТСН.ua обратился в Киевский зоопарк с просьбой объяснить, что это за ползун. Там отметили, что, судя по видео, жители столицы увидели возле ТРЦ обычного ужа.

Ученые добавили, что уж неядовит и не представляет никакой опасности для людей. В Киевском зоопарке добавили, что он, вероятно, просто вылез на улицу, чтобы погреться на солнце.

Напомним, в Киеве заметили крыс-"канатоходцев".

Также в Киеве на Оболони в квартиру многоэтажки заползла полуметровая змея. Она сидела в стиральной машине.

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