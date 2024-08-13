У Києві помітили змію біля ТРЦ: чи безпечна вона

Вуж не становить небезпеки для людей.
У Києві біля одного із ТРЦ помітили змію. Науковці заспокоїли людей - це звичайний вуж, який не становить небезпеки.
Кияни зняли на відео, як невідома їм змія повзає по вулиці. Люди не чіпали її.
ТСН.ua звернувся до Київського зоопарку з проханням пояснити, що це за повзун. Там повідомили, що судячи із відео жителі столиці побачили біля ТРЦ звичайного вужа.
Науковці наголосили, що вуж неотруйний та не становить жодної небезпеки для людей. У Київському зоопарку додали, що ймовірно вуж просто виліз на вулицю, щоб погрітись на сонці.
Нагадаємо, у Києві помітили щурів-"канатохідців".
Також у Києві на Оболоні у квартиру багатоповерхівки заповзла півметрова змія. Вона сиділа у пральній машині.
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