Біля Евересту прорвало озеро: повінь "змила" ціле село (відео)

У Непалі прорвало льодовикове озеро, внаслідок чого сильна повінь знищила ціле село Тхаме. Частина будинків зникли з лиця Землі, інша частина – більше непридатна для проживання.

Про це повідомляє The Watchers.

Причиною повені у Непалі став прорив льодовикового озера. Схилами Гімалаїв вода несла бруд, гравій і валуни. Повінь зруйнувала 20 будинків, початкову школу і клініку у сільському муніципалітеті Тхаме.

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Офіційна інспекція з використанням вертольотів підтвердила, що повінь була спричинена проривом льодовикового озера Тьянбо.

Після прориву берегів були спустошені два з п'яти невеликих озер над селом Тхаме в районі Евересту.

Ще два озера вважаються потенційно небезпечними: там у будь-який час можуть статися прориви. Лише одне озеро поки що не викликає побоювань.

Для порятунку жителів села вирушили поліцейські та військові. Повідомлень про загиблих наразі не надходило.

Водночас серйозно постраждали приблизно 50% села Тхаме. Будинки, що залишилися, непридатні для проживання. За даними поліції, повінь повністю зруйнувала школу, поліклініку та 15 будинків.

Біля Евересту прорвало озеро: повінь знищила село

Нагадаємо, на початку серпня Китай накрив потужний тайфун "Гаемі". Внаслідок злив та повеней загинули десятки людей, і десятки зникли безвісти.

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