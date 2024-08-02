Китай накрив потужний тайфун: багато загиблих (фото)

Пошуково-рятувальні операції тривають.
У Китаї зливові дощі та повені, спричинені тайфуном "Гаемі", призвели до загибелі щонайменше 30 осіб, ще понад 30 зникли безвісти.
Про це пише CNN із посиланням на державне інформаційне агентство Сіньхуа.
У четвер рятувальники дісталися восьми міст, які від минулої неділі були відрізані від зовнішнього світу через зруйновану інфраструктуру та електромережі.
Рятувальні операції все ще тривають.
У зв'язку з сильною повінню в провінції Хунань Китай підвищив рівень реагування на надзвичайні ситуації, щоб краще підтримати місцеві зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха і забезпечити базову безпеку життя постраждалих людей.
Нагадаємо, тайфун "Гаемі" накрив Китай увечері в четвер, 25 липня, швидкість вітру сягала 110 км/год. За прогнозами синоптиків, кількість опадів може становити від 150 до 250 мм, а у високогірних районах і на узбережжі - до 400 мм.
Нагадаємо, на південне узбережжя Китаю обрушився потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.
Читайте також:
- 140 років такого не було: потужні зливи паралізували Гонконг (фото)
- Філіппіни накрила смертельна повінь: скільки людей загинули та які наслідки
- Столиця Південної Кореї пішла під воду: фото та відео наслідків потопу
- У Пакистані масштабна повінь змила готель (відео)
- У Нігерії загинуло понад 600 людей внаслідок масштабної повені