Китай накрив потужний тайфун: багато загиблих (фото)

У Китаї зливові дощі та повені, спричинені тайфуном "Гаемі", призвели до загибелі щонайменше 30 осіб, ще понад 30 зникли безвісти.

Про це пише CNN із посиланням на державне інформаційне агентство Сіньхуа.

У четвер рятувальники дісталися восьми міст, які від минулої неділі були відрізані від зовнішнього світу через зруйновану інфраструктуру та електромережі.

Рятувальні операції все ще тривають.

Фото: Associated Press

У зв'язку з сильною повінню в провінції Хунань Китай підвищив рівень реагування на надзвичайні ситуації, щоб краще підтримати місцеві зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха і забезпечити базову безпеку життя постраждалих людей.

Нагадаємо, тайфун "Гаемі" накрив Китай увечері в четвер, 25 липня, швидкість вітру сягала 110 км/год. За прогнозами синоптиків, кількість опадів може становити від 150 до 250 мм, а у високогірних районах і на узбережжі - до 400 мм.

Нагадаємо, на південне узбережжя Китаю обрушився потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.

У Китаї стався потужний супертайфун: сотні тисяч евакуйованих

Читайте також: