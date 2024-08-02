 Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще 42 артсистеми і 42 БпЛА.

Станом на ранок 2 серпня 2024 року ЗСУ знищили 580 590 ​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 580 590 (+1100) осіб,

танків - 8402 (+3) од,

бойових броньованих машин - 16211 (+8) од,

артилерійських систем - 16161 (+42) од,

РСЗВ - 1134 (+2) од,

засоби ППО - 907 (+0) од,

літаків - 363 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13005 (+37),

крилаті ракети - 2407 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21872 (+56) од,

спеціальна техніка - 2719 (+6).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив цифрами щодо втрат РФ у війні. З його слів, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.

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