 Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще 42 артсистеми і 42 БпЛА.
Станом на ранок 2 серпня 2024 року ЗСУ знищили 580 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу - близько 580 590 (+1100) осіб,
- танків - 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 16211 (+8) од,
- артилерійських систем - 16161 (+42) од,
- РСЗВ - 1134 (+2) од,
- засоби ППО - 907 (+0) од,
- літаків - 363 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13005 (+37),
- крилаті ракети - 2407 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21872 (+56) од,
- спеціальна техніка - 2719 (+6).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив цифрами щодо втрат РФ у війні. З його слів, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.
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