Втрати Росії у війні: Зеленський вразив цифрами

Протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю французьким медіа.

"Останні тижні три-чотири вони витрачають по 1000 людей на день. Поранених і вбитих. Вони (росіяни - Ред.) неадекватні люди", – наголосив глава держави.

З його слів, російський "фюрер" Володимир Путін вже за час повномасштабної війни "стратив" понад 500 тис. осіб.

Разом з тим Зеленський наголосив, що захист країни є обов'язком кожного українця. Бо інакше "нас просто зруйнують і заберуть все, що у нас є".

Нагадаємо, Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку. Генштаб повідомив, що станом на 1 серпня 2024-го втрати РФ становлять 579 490 осіб.

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