Коли будуть переговори з РФ: риторика ОП і Зеленського змінюється

ТСН.ua з'ясовував, як змінилася риторика президента Володимира Зеленського та його команди щодо перемовин з РФ і наскільки реальним є сценарій, що Київ сяде за стіл перемовин.

Україна готова до переговорів з Росією – в Офісі президента України назвали чіткі умови. Водночас радник голови ОП порівняв Росію з дияволом, який хоче "затягнути Україну у пекло".

Як змінилася риторика президента Володимира Зеленського та його команди щодо перемовин з РФ і наскільки реальним є сценарій, що Київ сяде за стіл перемовин із представниками Росії – йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

Схоже, перемовинам таки бути. Україна готова до мирних переговорів з РФ – про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю NV.

"Україна не є країною агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів – це головний пункт", – зазначив Подоляк.

Підстави для переговорів

Він наголосив, що важливо, на яких підставах будуть йти переговори. За словами радника керівника ОП, вести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. А ще Подоляк зауважив, що РФ пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами, і знову напасти на Україну.

"І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україні. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження – неформальні, формальні на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб РФ", – каже радник голови ОП.

Що примусить РФ до перемовин?

Інші фактори, які можуть примусити РФ по переговорів, на думку Подоляка: економічні санкції та дипломатична ізоляція.

"РФ не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики", – зауважив він.

“Мирна угода” з Росією

А нещодавно Подоляк зробив ще одну гучну заяву. Зокрема радник голови ОП вважає, що домовленість між Україною та кремлівським диктатором про припинення війни була б рівнозначна укладанню угоди з дияволом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Associated Press.

Подоляк зазначив, що угода з Росією дозволить Путіну виграти час, щоб накопичити сили й розпочати нову, ймовірно, ще жорстокішу главу війни.

"Якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло, ну що ж, давайте... Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах, з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих та замучених людей", – сказав він.

Радник глави Офісу президента впевнений, що підписання мирної угоди з Росією на цьому етапі лише відстрочить подальше насильство.

""Так, це може бути замороження конфлікту на певний час. Але це означає, що Російська Федерація проведе роботу над помилками та оновить власну армію. Країна-агресор не прийшла на територію України підписувати мирну угоду. Це нонсенс!", – попередив Подоляк.

На думку Михайла Подоляка, міцний мир, вигідний Україні, забезпечить поступове ослаблення російської військової могутності, що досягається за допомогою "трьох інструментів", про які часто говорить Володимир Зеленський: посилення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Росії.

Заяви Зеленського щодо перемовин

Сам президент України також робив чимало заяв щодо переговорів з РФ. Втім спочатку йшлося про те, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Зокрема у травні 2023 року, коли контрнаступ ЗСУ ось-ось мав розпочатися, український президент у доволі різкій манері прокоментував можливість переговорів із Путіним під час розмови із ведучим італійського телеканалу Porta a Porta.

"Ми довго вирішували, Путін, вибачте, як принцеса, не міг ніяк знайти формат, у якому б нам зустрітися", – розповів Зеленський, пригадуючи 2019 рік, коли він тільки став президентом і шукав різні варіанти для зустрічей, аби закінчити війну.

Восени 2023-го, коли було зрозуміло, що український контрнаступ суттєво не змінив ситуацію на фронті, Зеленський вкотре різко заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Про це він заявив на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Через кілька місяців у західних ЗМІ з'явилася заява міністра оборони Італії, який говорив про сигнали, що "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів". Тоді Зеленський це спростував, наголосивши, що "поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України".

Надії на "Саміт миру"

Готуючись до першого Глобального саміту у Швейцарії, заяви Зеленського щодо можливих переговорів із Росією звучали у такому самому впевненому та різкому тоні. У квітні 2024 року очільник України повідомив, що на засіданні буде розроблено детальну карту щодо закінчення цієї війни "з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях угод".

Однак на саміт було винесено лише три з десяти пунктів із "української формули миру": ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний пункт.

"Мирні плани" для України

На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з’являється все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української "формули миру".

Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року. Як зазначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються: енергетики, продовольчої безпеки, обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української "формули миру" також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

Нагадаємо, що "Українську формулу миру" було представлено восени 2022 року під час саміту "Великої двадцятки", в Індонезії. Цей план включав в собі 10 обов’язкових пунктів. Однак, наразі на тлі затримки західної допомоги, підсумків Саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року Зеленський в інтерв'ю закордонному виданню навіть припустив ймовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи "зернового" коридору.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни, що могли б стати посередниками, йдеться – наразі невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва.

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УКРАЇНА ГОТОВА ДО ПЕРЕГОВОРІВ З РОСІЄЮ: у Зеленського назвали умови

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