Подоляк відповів, як ставиться до "мирної угоди" з Росією

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що домовленість між Україною та кремлівським диктатором про припинення війни була б рівнозначна укладанню угоди з дияволом.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Associated Press.

Подоляк зазначив, що угода з Росією дозволить Путіну виграти час, щоб накопичити сили й розпочати нову, ймовірно, ще жорстокішу главу війни.

"Якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло, ну що ж, давайте... Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах, з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих та замучених людей", - сказав Подоляк про перспективи мирної угоди для України та всього світу.

Радник глави офісу президента впевнений, що підписання мирної угоди з Росією на цьому етапі лише відстрочить подальше насильство.

"Так, це може бути замороження конфлікту на певний час. Але це означає, що Російська Федерація проведе роботу над помилками та оновить власну армію. Країна-агресор не прийшла на територію України підписувати мирну угоду. Це нонсенс!" - заявив він.

На думку Михайла Подоляка, міцний мир, вигідний Україні, забезпечить поступове ослаблення російської військової могутності, що досягається за допомогою "трьох інструментів", про які часто говорить Володимир Зеленський: посилення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Росії.

Нагадаємо, попри неодноразові заяви Кремля про "відкритість для переговорів" насправді Росія зацікавлена лише у повній капітуляції України. В ISW оцінили, чи готовий Кремль до "сумлінних переговорів" з Україною.

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