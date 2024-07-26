У Росії відправили за ґрати ще одного ексзаступника Шойгу

Генерала Булгакова підозрюють у розтраті в особливо великому розмірі і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Росії у справі про корупцію заарештували генерала російської армії Дмитра Булгакова, який до вересня 2022 року був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відправив до СІЗО.

Про це повідомляє видання “Медуза”.

У ФСБ та Слідчому комітеті заявили, що стосовно Булгакова розслідують кримінальну справу “корупційної спрямованості”, однак її подробиці не розголошують.

Російські пропагандистські медіа стверджують, що колишнього заступника Шойгу підозрюють у тому, що він забезпечував армію неякісними сухпайками за завищеними цінами. За версією слідства, Булгаков, використовуючи службове становище, лобіював інтереси “Грязинського харчового комбінату” у Липецькій області. Щодо керівництва комбінату розслідують справу за статтею про присвоєння майна.

Повідомляється, що генерала Булгакова підозрюють у розтраті в особливо великому розмірі і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім ексзаступника Шойгу у справі проходять ще троє людей.

У міністерстві оборони РФ Булгаков відповідав матеріально-технічне забезпечення. Він обіймав посаду заступника міністра оборони від грудня 2008 року до вересня 2022 року. У 2016 році йому було присвоєно звання “Героя Росії”.

За останні кілька місяців у Міністерстві оборони держави-агресорки відбулися серйозні кадрові чистки. Зокрема, у травні позбувся посади міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Крім того, затримали щонайменше чотирьох генералів: за ґрати потрапили колишній заступник очільника Міноборони Тимур Іванов, начальник головного управління кадрів Міноборони Юрій Кузнєцов, начальник головного управління зв'язку Міноборони РФ Вадим Шамарін та колишній командувач 58-ї армії Іван Попов.

Іванова, Кузнєцова та Шамаріна звинуватили у отриманні хабарів, Попова — у шахрайстві.

Нагадаємо, 25 червня МКС видав ордер на арешт двох військових злочинців РФ - ексміністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

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