Шойгу та Герасимова оголосили в міжнародний розшук

Виписали ордери в контексті війни за “ймовірні міжнародні злочини”, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох військових злочинців РФ. Мовиться про ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного кримінального суду.

Як зазначається, ордер на арешт видали стосовно колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який ще нещодавно був однією з ключових осіб у війні, яку РФ розв’язала проти України.

Валерій Герасимов / Фото: ТСН.ua

Крім того, ордер виданий і на начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Виписали їх в контексті війни за “ймовірні міжнародні злочини”, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Водночас в Офісі президента України додали, що ордери виписані стосовно нападів на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру.

"Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності. Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність", - підкреслив голова ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ.

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