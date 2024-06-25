Біля Вовчанська тривають бої: Генштаб про ситуацію на фронті

На фронту від початку цієї доби відбулося 48 бойових зіткнень. На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. ЗСУ відбили три спроби окупантів просунутися вперед, але ще стільки ж тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки, а одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку успіху не мали три атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Виїмки. Напружена ситуація залишається в районі Верхньокам’янського, де триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку українські Сили оборони успішно відбили штурм росіян поблизу Андріївки. Окрім того, не полишають спроб окупанти витіснити оборонців із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського. Наразі у районі триває сім боїв. Армія РФ намагається наблизитися до Торецька. ЗСУ стримують російські штурми

На Покровському напрямку ЗСУ вживають заходів щодо недопущення просування російських військ вглиб нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Вісім ворожих атак було відбито, а п’ять — тривають. Ситуація під контролем.

На Курахівському напрямку без успіху завершилась штурмова дія російських загарбників поблизу Георгіївки.

На Времівському напрямку також успіху не мали дві атаки ворога біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку невдалою була штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного.

У Генштабі уточнили, що протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Зокрема, за минулу добу ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах трьох ракетних та 63 авіаційних ударів. Тим часом Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили три місця скупчення особового складу, один район зосередження ОВТ і два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 536 840 солдатів РФ.

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