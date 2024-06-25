ЗСУ відновили позиції біля Харкова: деталі від ISW

Українські Збройні сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних записах за 24 червня показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східній частині Вовчанська. Аналітики наголошують, це вказує на те, що Сили оборони відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хілобороба.

Інші геолокаційні кадри також показують, що українські військові відновили позиції в центрі Стариці, що на північному сході від Харкова і на південний захід від Вовчанська. Російські мілблогери, однак, стверджували, що українські війська марно контратакували на північ від Харкова поблизу Глибокого, в напрямку Липців та у Вовчанську 23 і 24 червня.

Повідомляється, що окупанти продовжували атакувати поблизу та у Вовчанську, а позиційні бої тривали поблизу Глибокого.

Харківщина. Карта боїв. ISW

Як повідомлялося, на Харківщині призупиняється проїзд до Борщової, Слобожанського та Липців. Заборона пов'язана У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами.

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