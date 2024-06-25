ЗСУ відновили позиції біля Харкова: деталі від ISW

Зокрема, українські захисники мають успіх у Вовчанську.
Українські Збройні сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
На геолокаційних записах за 24 червня показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східній частині Вовчанська. Аналітики наголошують, це вказує на те, що Сили оборони відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хілобороба.
Інші геолокаційні кадри також показують, що українські військові відновили позиції в центрі Стариці, що на північному сході від Харкова і на південний захід від Вовчанська. Російські мілблогери, однак, стверджували, що українські війська марно контратакували на північ від Харкова поблизу Глибокого, в напрямку Липців та у Вовчанську 23 і 24 червня.
Повідомляється, що окупанти продовжували атакувати поблизу та у Вовчанську, а позиційні бої тривали поблизу Глибокого.
Як повідомлялося, на Харківщині призупиняється проїзд до Борщової, Слобожанського та Липців. Заборона пов'язана У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами.