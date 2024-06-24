Що росіяни перейняли у ЗСУ: відверта заява військового

За його словами, вся еволюція ворога зводиться до того, щоб дивитися на українців та переймати досвід.

У російської армії добре виходить красти ідеї в Збройних сил України, бо самі не можуть нічого нормального придумати.

Про це сказав герой із позитивним “Курт” з підрозділу KURT and COMPANY у складі 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу в інтерʼю на Армія TV, відповідаючи на запитання з приводу еволюції російського солдата.

“Вся їхня еволюція — це все вкрасти у Збройних сил України. Це вся еволюція російської армії. Єдине, що в них додалось — це КАБи (керовані авіаційні бомби — Ред.), які, якщо відверто, не вдається побороти. Але ми щось придумаємо, ми народ вигадливий. І Україна щось обов’язково знайде”, — зазначив він.

При цьому розповів, що ворог вкрав в української армії ідею скидів з дронів, FPV, які придумали українці. За його словами, вся еволюція ворога зводиться до того, щоб дивитися на українців, переймати досвід і намагатися “впровадити в свою диряву армію, але в них ніколи так не вийде, бо вони не в себе вдома і воюють не в себе”.

“Курт” розповів, що на початку вторгнення російської армії на територію України, ворог йшов “як стадо, м’яко кажучи ідіотів, які просто їхали і думали, що їм зараз будуть кидати квіти, а натомість їм люди кидали коктейлі Молотова, гранати”.

За його словами, ворог нічого нового не приніс, атакує зараз на їх відтинку фронту тими ж “дебільними колонами”. При цьому нагадав, що противник придумав танк-черепаху, ставить РЕБи на танки.

“Думають, що це їх врятує. Але є багато фішок, які зупиняють це все. Там, де стоїмо ми, побудовано ідеальну модель оборони, що показав бій напередодні”, — сказав “Курт”.

Він зазначив, що це було так само, як ідеально було звільнено Херсон.

“Ми не понесли втрат, ми зробили так, щоб противник просто втікав. А найвища перемога на війні — це коли ти противника змушуєш бігти, а не вступати з тобою в бій. Вони просто ломились, тікали. Кажуть, що відійшли на більш вигідні позиції. Це брехня. Вони залишили таку кількість техніки, трупів, боєприпасів після себе, що будь-яка армія НАТО позаздрила б тій техніці, яку вони нам "подарували"”, — наголосив він.

Нагадаємо, російські окупанти мають певні успіхи на Торецькому напрямку. Про складну ситуацію розповів народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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