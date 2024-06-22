Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи: деталі від ЗСУ

Російське військове керівництво виводить з-під Вовчанська на Харківщині деякі підрозділи через втрату боєздатності.

Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

З його слів, російські підрозділи з Харківщини вивели для для доукомплектації, бо ворог зазнав серйозних втрат на цій ділянці фронту. Виведення фіксують поблизу Липців і Тихого, скільки там їх "розбили" українські військові.

Зазначається, що лише за минулу добу окупанти зазнали втрат на цьому напрямку - це 60 осіб вбитими та пораненими.

"Це свідчить про те, що ворог на тому напрямку призупинив свої активні бойові дії, адже їх не проводилося за минулу добу і на ранок не було", – сказав Волошин.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ відбивають позиції у Харківській області. Зокрема, просунулися вздовж вулиці Соборної, що на півночі міста.

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