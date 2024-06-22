РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і багато поранених

У суботу, 22 червня, в Харкові прогриміли вибухи. У місті сталися "прильоти". Є загиблі.

Про вибухи в місті повідомив мер Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи", - йдеться у повідомленні міського голови.

Згодом мер додав, що, попередньо, РФ завдала чотирьох ударів по місту. Зокрема, відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови.

"Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", - наголосив він.

Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову. З його слів, місця влучать перевіряють екстрені служби.

Моніторингові канали інформують, що в місті було кілька потужних вибухів. Зауважимо, що у Харківській області повітряна тривога триває від 07:23. О 15:02 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, вночі 22 червня РФ здійснила потужний удар по Україні ракетами і дронами. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Загалом росіяни використали 16 ракет різних типів і 13 БпЛА.

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