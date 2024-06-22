Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Сьогодні вночі, 22 червня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили три ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

