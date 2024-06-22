Німеччина звернулася до Китаю з попередженням: що відомо

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки агресорки Росії у війні проти України.

Про це він сказав на зустрічі з представниками китайського уряду, повідомляє видання DPA.

Він наголосив, що вторгнення РФ до України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки. За словами політика, "відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу".

"Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні", - наголосив Габек.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай допомагає Кремлеві у війні проти України. Зокрема, йдеться про допомогу з електронним обладнанням.

Читайте також: