Сергію Притулі – 43: Єфросиніна, Нікітюк і Педан привітали волонтера

Сьогодні, 22 червня, ексведучий, а нині волонтер Сергій Притула святкує день народження.

З нагоди 43-річчя громадський діяч опублікував допис, у якому подякував усім за насичене життя. І додав, що єдиним його бажанням є перемога, тому закликав усіх активно донатити на збір "Нічний кошмар".

"43. За спиною достатньо яскравих та цікавих подій. Дякую Богу за прожите, за чудову сім'ю, за вірних друзів, за найкращий в світі фонд і за тисячі людей у пікселі, яких маю честь обійняти при зустрічі. Найкращим подарунком на свій День народження я вважатиму виконання мегазбору на вкрай важливі прилади нічного бачення PVS-14 3 gen", - звернувся до фанів волонтер.

Також до привітань долучилися зіркові колеги Сергія та опублікували архівні світлини з ним.

Олександр Педан

Колишній колега показав на своєму прикладі, як задонатив, і замилував спільними кумедними фото з періоду, коли вони з Сергієм набирали обертів у телевізійній кар'єрі.

"Вітаю! Мій старий друже, ти завжди молодий! Многая літа! Полетіло. З Днем народження", - публічно звернувся до іменинника шоумен.

Сергій Притула святкує 43-річчя

Сергій Притула святкує 43-річчя

TAYANNA

Співачка зробила репост допису Сергія, де він закликає донатити, й коротко привітала зі святом: "З Днем народження, Сергію!".

Сергій Притула святкує 43-річчя

Маша Єфросиніна

Ведуча висловила свій захват від діяльності друга й попросила підписників зробити чудовий подарунок для Притули – донат на його великий збір для ЗСУ.

"Мій друг! Моя гордість! Людина, яка завжди знаходить для мене потрібні слова! З Днем народження. Не зупиняйся, чого б тобі це не вартувало", - замилувала підписом фото Маша.

Сергій Притула святкує 43-річчя

Леся Нікітюк

Знаменитість опублікувала спільну фото зі щасливим іменинником, де вони позують з келихами й також привітала товариша з днем народження.

"Сергію Дмитровичу! Ти сам все знаєш! Обіймаю. З Днем народження, сивочолий", - написала ведуча.

Сергій Притула святкує 43-річчя

Нагадаємо, нещодавно зірка "Вар'ятів" Володимир Жогло зізнався, чи вплинула війна на його дружбу з колегою та кумом Сергієм Притулою.

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