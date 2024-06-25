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На Харківщині призупиняється проїзд до Борщова, Слобожанське та Липці

На Харківщині призупиняється проїзд до Борщова, Слобожанське та Липці

На Харківщині призупиняється проїзд до Борщова, Слобожанське та Липці

Проїзд призупиняється через постійні обстріли / Фото: із соцмереж

Про зміни місцевих жителів повідомляять окремо.

У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці.

Про це інформує Липецька громада у повідомленні у соцмережах 

Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково.

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Тим часом прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про наступ окупаційної армії РФ на Харківщині та створення так званої "санітарної зони".  

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