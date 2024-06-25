На Харківщині призупиняється проїзд до Борщова, Слобожанське та Липці

У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці.

Про це інформує Липецька громада у повідомленні у соцмережах

Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково.

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Тим часом прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про наступ окупаційної армії РФ на Харківщині та створення так званої "санітарної зони".

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