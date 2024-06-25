На Сумщині за добу прозвучало 108 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 24 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та двома FPV дронами (2 вибухи).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на території громади.

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Хотінська громада: був обстріл з танку (2 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: 26 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

Читайте також: