На Сумщині за добу прозвучало 108 вибухів

Ворог нещадно обстрілює територію Сумської області.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 24 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та двома FPV дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на території громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
- Хотінська громада: був обстріл з танку (2 вибухи).
- Ворожбянська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи).
- Есманьська громада: 26 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.
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