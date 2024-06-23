Окупанти показали, як били ФАБом по Харківщині (відео)

Російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54. Вибухова хвиля від удару настільки потужна, що від неї страждають всі об’єкти навколо “прильоту”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначається, росіяни застосували тритонну бомбу для удару по Харківщині. Проте цей тип озброєння має низький рівень потрапляння у ціль, але це нівелюється руйнівним ефектом від вибухової хвилі.

“Застосування ФАБ-3000 М54 російськими окупантами стає системним та регулярним. Це несе пряму загрозу нашим укріпрайонам та лініям оборони. У той час як наші партнери продовжують гальмувати з ухваленням рішення про розширення зони застосування західної зброї територією росії, а так само постачанням ряду “інструментаріїв”, росіяни каталізують застосування найпотужнішої КАБ з наявних поки що в їхньому арсеналі. ППО. Авіація. ОТРК. І узгодження застосування вглиб території Росії без обмежень по дальності. Ось що може вирішити цю проблему”, - наголосив Олександр Коваленко.

Окупанти показали, як били ФАБом по Харківщині

Нагадаємо, що повітряні сили уразили пункт управління окупантів на Бєлгородщині.

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