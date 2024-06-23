"Повторюється ситуація біля Очеретиного": російські окупанти захопили ще один населений пункт на Донеччині - DeepState

До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка

Російські окупанти захопили Новоолександрівку. Армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села. Щоб зупинити подальше просування, Сили оборони проводять ураження живої сили.

Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал DeepState.

“До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить”, - пиiе телеграм-канал.

Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії посилили тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що на Донеччині.

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