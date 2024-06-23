Генерал Маломуж відповів, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ

За його оптимістичними прогнозами, у разі сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені.

Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені.

Таку думку висловив генерал армії України у запасі, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж, передає "Еспресо".

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Він нагадав, що Путін дав чітку вказівку окупантам прорвати фронт на сході України, повністю окупувати Донецьку та Луганську області й частково просунутись в Запорізькій області.

"Саме для цього й була розроблена Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів Сил оборони", – пояснив Маломуж.

За його оптимістичними прогнозами, за сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені.

"Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна – прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини. Сьогодні Сили оборони повністю нівелюють ці плани окупантів. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки. Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії", – підсумував Маломуж.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу.

ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу 2023 року не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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