Коли і чим завершиться війна: аналітик Foreign Affairs про майтутнє України

На думку експерта, війна в Україні, ймовірно, триватиме роки, а не десятиліття. Але для цього потрібна рішучість Заходу, щоб врятувати нашу державу від поразки.

У дискусіях про те, як наблизити війну в Україні до завершення, домінують дві ідеї: Захід повинен або тиснути на Київ, щоб українська влада пішла на поступки Росії, або підтримувати зусилля України здобути перемогу на полі бою.

Що потрібно, аби завершити війну, розмірковував Таку думку висловив політолог, викладач Університету штату Джорджія Ден Альтман в американському журналі Foreign Affairs.

Експерт справедливо зауважує, що обидва підходи відкидають переговори, доки обставини не змусять одну сторону прийняти умови миру, які вона сьогодні заперечує.

Що буде, якщо Захід перестане надавати зброю Україні

Альтман попереджає, що відмова від постачання зброї Україні може зрештою змусити Київ піти на поступки Росії "в межах відчайдушної спроби покласти край війні". Але це також вплине на військові цілі Росії. Москва подвоїть свої найнахабніші вимоги – подальші територіальні здобутки таких міст як Харків та Одеса, зміна влади, демілітаризація тощо.

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"Будь-яка готовність Києва піти на поступки була б зведена нанівець новими розширеними військовими цілями Москви. Результатом будуть перемоги Росії на полі бою, а не мир", – каже експерт.

Водночас він вважає, що надання достатньої підтримки Україні, щоб перемогти наступ Росії, який триває, є важливим чинником, але це не припинить війну.

Що потрібно, щоб закінчити війну на прийнятних для України умовах

На думку політолога, західна стратегія не повинна ґрунтуватися лише на визначенні негайної потреби України в зброї.

"Зосередженість на сьогоденні зрозуміла, оскільки Україна бореться, щоб стримати російські сили на кількох фронтах, але цього ніколи не буде достатньо. Якщо лідери Росії вірять, що врешті-решт переможуть, то вони продовжуватимуть воювати. Переформатувати довгострокові розрахунки Москви так само важливо, як і перемогти в сьогоднішніх битвах. Зміна цього підрахунку вимагає інвестицій у розширення виробництва зброї та боєприпасів, які є достатньо великими, щоб переконати Москву, що Захід перевищить Росію за виробництвом найближчими роками. Мета полягає в тому, щоб змусити російських лідерів боятися тривалої війни", – наголошує Альтман.

Він закликає Захід довести, що стійкість союзників перевищує очікування Росії на перемогу.

Експерт радить США та Європі публічно інвестувати у розширення виробництва зброї та боєприпасів, щоб підготуватися до війни, яка може тривати ще багато років. Йдеться про нові заводи, збільшене виробництво, довгострокові замовлення та багаторічне планування.

"Мета полягає в тому, щоб змінити уявлення Росії про рішучість Заходу підтримати Україну в тривалій війні", – уточнив він.

Скільки ще триватиме війна в Україні

Ден Альтман нагадує, що жодна міждержавна війна, принаймні від 1815 року, не тривала довше десяти років.

"Ірано-іракська війна тривала від 1980-го до 1988 року, здебільшого в жорстокому глухому куті. Вторгнення Японії в Китай у 1937 році, яке, ймовірно, стало початком Другої світової війни, закінчилося капітуляцією Японії 1945 року. Навіть війни попередніх століть, такі як Тридцятилітня війна та Столітня війна, чиї назви вказують на тривалий конфлікт, насправді складалися з кількох пов’язаних послідовних воєн, а не з безперервних воєн. Ця історія свідчить про те, що війна в Україні, ймовірно, триватиме роки, а не десятиліття. Знищення Талібану було недосяжним, але зупинити Росію від окупації більшої частини України – можливо", – переконаний експерт.

Чим завершиться війна

Ден Альтман розмірковує, що оскільки ані Москва, ані Київ, схоже, не бажають поступитися територією, війна, швидше за все, завершиться припиненням вогню. Це перемир’я може або швидко перерватися або триватиме багато років.

"Цей крихкий мир може нагадувати демілітаризовану зону, що відділяє Північну Корею від Південної Кореї, або лінію контролю між Індією та Пакистаном у Кашмірі", – підсумував він.

Нагадаємо, в розмові з китайськими ЗМІ російський диктатор Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною", але на своїх умовах.

Раніше відомий український політолог Володимир Фесенко заявив, що війна з Росією може затягнутися ще на кілька років і вийти за межі України, а ймовірність мирних переговорів зменшилась.

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