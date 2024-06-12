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Російський окупант голими руками впіймав український дрон (відео)

Російський окупант голими руками впіймав український дрон (відео)

Фото: Скріншот

Він намагався сховатися від нього, проте не вийшло.

Російський окупант на фронті вирішив піти “на полювання”. Але зловити він намагався не тварину, а український дрон. І з цим заданням він впорався дуже добре.  

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Дарвін заливається від сміху. Російський окупант голими руками хапає український дрон-камікадзе, після чого негайно відбувається детонація”, - прокоментував ролик Бутусов.

На кадрах же видно, як російський окупант пересувається окопом та намагається сховатися від дрона. Зробити це у нього не виходить, оскільки пілоти підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади зафіксували ціль та слідували за нею.

Російський окупант голими руками впіймав український дрон

Російський окупант голими руками впіймав український дрон

Якоїсь миті військовий РФ “прицілився” та схопив голими руками дрон-камікадзе. Проте для окупанта це виявилося фатальною помилкою - безпілотник здетонував.

Нагадаємо, що українські бійці вразили ворожу РЛС "Зоопарк".

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