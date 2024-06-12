Російський окупант голими руками впіймав український дрон (відео)

Він намагався сховатися від нього, проте не вийшло.

Російський окупант на фронті вирішив піти “на полювання”. Але зловити він намагався не тварину, а український дрон. І з цим заданням він впорався дуже добре.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Дарвін заливається від сміху. Російський окупант голими руками хапає український дрон-камікадзе, після чого негайно відбувається детонація”, - прокоментував ролик Бутусов.

На кадрах же видно, як російський окупант пересувається окопом та намагається сховатися від дрона. Зробити це у нього не виходить, оскільки пілоти підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади зафіксували ціль та слідували за нею.

Російський окупант голими руками впіймав український дрон

Якоїсь миті військовий РФ “прицілився” та схопив голими руками дрон-камікадзе. Проте для окупанта це виявилося фатальною помилкою - безпілотник здетонував.

Нагадаємо, що українські бійці вразили ворожу РЛС "Зоопарк".

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