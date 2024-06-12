Українські бійці вразили ворожу РЛС "Зоопарк": чим вона особлива

Вартість цієї техніки становить 25 млн доларів.
Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало.
Про це пише Служба безпеки України.
"Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", – додали у відомстві.
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня 2024 року ЗСУ знищили 521 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.
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