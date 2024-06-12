Українські бійці вразили ворожу РЛС "Зоопарк": чим вона особлива

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало.

Про це пише Служба безпеки України.

"Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", – додали у відомстві.

Українські бійці вразили и ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня 2024 року ЗСУ знищили 521 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.

Читайте також: