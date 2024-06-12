Екскомандувач російських ВДВ публічно розкритикував армію Путіна

Колишній командувач Повітряно-десантними військами РФ, а нині депутат Держдуми Володимир Шаманов розкритикував російське Міністерство оборони за забезпечення окупантів неякісним обмундируванням.

Про це пише Newsweek з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Виступаючи перед парламентарями, генерал-полковник у відставці заявив, що військова форма, яку отримують солдати, "просто не підлягає жодній оцінці" через її вкрай низьку якість. За словами Шаманова, через неналежне екіпірування російська армія дедалі більше скидається на "партизанський загін".

Newsweek зазначає, що публічна критика диктатора Володимира Путіна трапляється рідко, з огляду на те, що в березні 2022 року російський парламент ухвалив закон, що передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років за умисне поширення "фейкових" новин про армію країни. Кремль використовував закон, щоб розправитися з тими, хто відхиляється від путінської версії війни, і навіть висунув звинувачення та ув'язнив своїх власних військовослужбовців за "дискредитацію" збройних сил країни".

Зазначимо, що Шаманов очолював Повітряно-десантні війська Росії від травня 2009 року до жовтня 2016 року, а після відходу з цієї посади став головою комітету Держдуми з оборони.

Нагадаємо, раніше у Зеленського пояснили причини звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії. Основною метою Путіна було усунення потенційної змови генералів, за якою міг стояти Шойгу разом з колишнім секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

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