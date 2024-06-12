Перемога ультраправих в ЄС загрожує підтримці України – The Hill

На думку видання, успіхи ультраправих у Європі ставлять під загрозу зусилля підтримати Київ.

Приголомшливі успіхи ультраправих партій на парламентських виборах до Європейського Союзу (ЄС), які відбулися минулими вихідними, ставлять подальшу підтримку України під загрозу.

Про це йдеться у статті американського видання The Hill.

Виборці переважно обирали поміркованих і лівих, але успіхи ультраправих у Європі ставлять під загрозу зусилля підтримати Київ чи приборкати Росію. Найбільша загроза походить від ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка отримала більшість місць у Франції та змусила провести нові вибори в Парижі.

Марін Ле Пен і Путін / Фото: Associated Press

Вибори були обумовлені внутрішніми проблемами в Європі, такими як імміграція, робочі місця та зусилля щодо вирішення проблеми зміни клімату, але війну в Україні – найбільшу сухопутну війну на континенті після Другої світової війни – видання називає найбільшим зовнішньополітичним питанням для європейців, коли вони йшли на вибори, і безпека та оборона є одними з головних пріоритетів для виборців.

Зростання впливу скептично налаштованих до України законодавців у країнах від Німеччини до Австрії також відображає поточну боротьбу в США, де ультраправі законодавці працювали над блокуванням військової допомоги Києву. Виступаючи у Франції під час річниці висадки військ союзників в Нормандії глава Білого дому закликав до єдності та міцних союзів для захисту свободи та демократії. Але вибори в ЄС висвітлили розрізнені відносини.

Ліана Фікс, співробітниця Ради з міжнародних відносин у справах Європи, сказала, що перевага ультраправих партій на виборах може призвести до більшої кількості кулуарних угод, що посилить їхній маргінальний вплив.

Більшість місць у європарламенті отримала правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка тривалий час утримувала більшість. Друге місце – ліберальна група "Прогресивний альянс соціалістів і демократів".

Але європейські консерватори та реформісти та ультраправі групи "Ідентичність і демократія" значно розширили свій вплив. Вони зокрема, отримали несподівані успіхи у Німеччині та Франції, які є ключовими членами НАТО та одними з найбільших постачальників зброї Україні.

Посилення позицій ультраправих партій на виборах може впливати на рішення обох країн щодо України, зазначає The Hill.

Два приклади і шляхи для ультраправих Європи – Угорщина і Італія

За словами експертів, є два приклади для ультраправих в політиці щодо України – Угорщина і Італія.

Партія націоналістично-консервативного спрямування "Брати Італії" прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка була домінуючою силою в Італії протягом останніх двох років і зміцнила свій вплив на виборах до ЄС минулих вихідних, не була антиукраїнською та співпрацювала з основними партіями ЄС.

Мелоні і Зеленський / Фото: Associated Press

Натомість ультраправий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував дії в ЄС щодо підтримки України чи санкцій проти Росії та утримався від надання допомоги Києву.

Орбан і Путін / Фото: Associated Press

Петер Креко, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, вважає, що ультраправі партії в Європарламенті, швидше за все будуть наслідувати Італію, а не Угорщину.

"Орбан ізольований на європейському політичному ландшафті, і я не думаю, що хтось вважає це сценарієм своєї мрії", – каже експерт.

Інший приклад – Словаччина, чий ультраправий прем'єр Роберт Фіцо, прийшовши до влади минулого року, негайно припинив військову допомогу Києву. Партія Фіцо програла прогресивній групі на виборах до ЄС, оскільки виборці відкинули деякі з його суперечливих ініціатив.

Роберт Фіцо

Ще одним тривожним сигналом для України є посилення партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка посіла друге місце на виборах у Німеччині, випередивши Соціал-демократичну партію, очолювану канцлером країни Олафом Шольцем. Партія рішуче налаштована проти України й пообіцяла не надсилати їй більше зброї у боротьбі з Росією, хоча її лідери запевняють, що не пов'язані з Кремлем.

Даніель Гегедюс, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, який спеціалізується на Центральній Європі, сказав, що перемога AfD розглядатиметься як ще одна ознака політичного хаосу.

У Франції ультраправе "Національне об’єднання" на виборах до Європарламенту перемогло партію президента Франції Еммануеля Макрона більш ніж на 15 відсотків, змусивши його оголосити дострокові вибори. Це може змінити структуру влади та прийняття рішень щодо України в парламенті, навіть якщо Макрон все ще буде президентом.

Інші ультраправі партії просунулися вперед у Польщі, Румунії, Болгарії та Австрії, створюючи нову загрозу для підтримки України в Східній та Центральній Європі.

Раніше ТСН.ua розбирався, на що вказують результати десятих виборів до Європарламенту, над чим європейським лідерам треба замислитися, поки не стало пізно і чи зміниться підтримка та політика ЄС щодо України

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