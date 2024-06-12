Зірка села: на Рівненщині вулицями розгулює олень Борис – відео

На Рівненщині, у селі Зарічне живе олень на ім'я Борис. Тварина – зірка села, вона вільно гуляє вулицями і йде на контакт з людьми.

Про це пише "Суспільне".

Борис навіть має свою сторінку у соцмережі Tik Tok.

Власник Бориса, Руслан Христюк, 6 років тому купив оленя на Волині. Він хотів займатися розведенням тварин і мав 13 самок.

За словами пана Руслана, найулюбленіші смаколики Бориса – яблука, груші, банани та буряки.

Як розповіли місцеві мешканці, у Борис є улюблений маршрут та місце для відпочинку у селі.

"Зарічне стало відоме на всю Україну завдяки Борису", - каже голова сільської ради Богдан Квачук.

Раніше ми розповідали, як жираф витягнув з пікапа маленьку дівчинку, коли та хотіла його погодувати (відео).

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