Зірка села: на Рівненщині вулицями розгулює олень Борис – відео

Тварина стала візитівкою села.
На Рівненщині, у селі Зарічне живе олень на ім'я Борис. Тварина – зірка села, вона вільно гуляє вулицями і йде на контакт з людьми.
Про це пише "Суспільне".
Борис навіть має свою сторінку у соцмережі Tik Tok.
Власник Бориса, Руслан Христюк, 6 років тому купив оленя на Волині. Він хотів займатися розведенням тварин і мав 13 самок.
За словами пана Руслана, найулюбленіші смаколики Бориса – яблука, груші, банани та буряки.
Як розповіли місцеві мешканці, у Борис є улюблений маршрут та місце для відпочинку у селі.
"Зарічне стало відоме на всю Україну завдяки Борису", - каже голова сільської ради Богдан Квачук.
Раніше ми розповідали, як жираф витягнув з пікапа маленьку дівчинку, коли та хотіла його погодувати (відео).
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