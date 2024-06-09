Макрон розпустив парламент через французьких “друзів Путіна”

Після нищівної поразки від ультраправих на виборах до Європарламенту президент Франції оголосив про дострокові вибори до Національної асамблеї.

У неділю, 9 червня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту після нищівної поразки його списку на виборах до Європарламенту від ультраправого Національного об’єднання, яке займає відверту проросійську позицію та підтримує Путіна.

Про це повідомляє видання Politico.

Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий – 7 липня.

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Рішення про розпуск Національної асамблеї прихильники Макрона зустріли з недовірою, кілька людей вигукнули “О, ні”, коли він робив це оголошення.

Натомість прихильники лідерки ультраправих, французької подруги Путіна, Марін Ле Пен раділи, коли Макрон оголосив про розпуск, сподіваючись на нових парламентських виборах отримати більшість.

На виборах до Європарламенту центристський список Еммануеля Макрона зазнав нищівної поразки від ультраправого Національного об’єднання. Очікується, що прихильники чинного президента Франції наберуть від 14,8% до 15,2% голосів, що вдвічі менше, ніж показник ультраправих — 31,5-33%.

Нагадаємо, в Європі ростуть рейтинги правих політсил. Опитування свідчать: їхнє представництво в наступному скликанні Європарламенту може наблизитися до рекордного. Зазвичай це євроскептики, налаштовані відновлювати взаємини з Росією.

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