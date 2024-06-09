Макрон распустил парламент из-за французских "друзей Путина"

После сокрушительного поражения от ультраправых на выборах в Европарламент президент Франции объявил о досрочных выборах в Национальную ассамблею.

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента после сокрушительного поражения его списка на выборах в Европарламент от ультраправого Национального объединения, которое занимает откровенную пророссийскую позицию и поддерживает Путина.

Об этом сообщает издание Politico.

Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.

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Решение о роспуске Национальной ассамблеи сторонники Макрона встретили с недоверием, несколько человек воскликнули "О, нет", когда он делал это объявление.

Сторонники лидера ультраправых, французской "подруги Путина", Марин Ле Пен радовались, когда Макрон объявил о роспуске, надеясь на новых парламентских выборах получить большинство.

На выборах в Европарламент центристский список Эммануэля Макрона потерпел сокрушительное поражение от ультраправого Национального объединения. Ожидается, что сторонники действующего президента Франции наберут от 14,8% до 15,2% голосов, что вдвое меньше показателя ультраправых — 31,5-33%.

Напомним, в Европе растут рейтинги правых политсил. Опросы свидетельствуют: их представительство в следующем созыве Европарламента может приблизиться к рекордному. Обычно это евроскептики, настроенные возобновлять отношения с Россией.

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