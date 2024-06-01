Мелони о выборах в Европаламент: "Референдум между двумя противоположными взглядами"

На следующей неделе должны пройти выборы в Европарламент. По мнению премьера Италии Джорджи Мэлони, это будет "референдум между двумя противоположными взглядами".

Об этом пишет ANSA.

"С одной стороны, идеологическая, централистская, нигилистическая, все более технократическая Европа. С другой, наша Европа, смелая, гордая, которая не забывает свои корни, потому что они определяют, кто мы есть, помогают нам ориентироваться в темноте", — высказалась Мелони .

Напомним, в среду, 22 мая, после встречи с королем, премьер Великобритании Риши Сунак объявил о назначении досрочных парламентских выборов в стране на 4 июля.

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