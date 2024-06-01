Мелоні про вибори до Європаламенту: "Референдум між двома протилежними поглядами"

Наступного тижня мають відбутися вибори до Європарламенту. На думку прем'єрки Італії Джорджи Мелоні, це буде "референдум між двома протилежними поглядами".

Про це пише ANSA.

"З одного боку, ідеологічна, централістська, нігілістична, дедалі більш технократична Європа. З іншого, наша Європа, смілива, горда, яка не забуває свого коріння, бо воно визначає, хто ми є, допомагають нам орієнтуватися у темряві ", – висловилася Мелоні.

Нагадаємо, у середу, 22 травня, після зустрічі з королем, прем'єр Британії Ріші Сунак оголосив про призначення дострокових парламентських виборів в країні на 4 липня.

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