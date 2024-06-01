Що приховує "готовність" Путіна до миру: пояснення експерта ISW

Поширений через ЗМІ сигнал від президента держави-агресорки Володимира Путіна про готовність до мирних переговорів мав на меті зменшити підтримку західних партнерів України.

Таку думку висловив військовий експерт Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW) у подкасті видання The Washington Time.

За його словами, цей сигнал Путіна, ймовірно, не випадково пролунав у той час, коли на Заході тривають політичні дебати стосовно майбутнього підтримки для України. Він повинен був підірвати впевненість західних партнерів України стосовно курсу, який слід обрати щодо проблеми війни.

Крім того, як зазначив Баррос, Путін такими повідомленнями сподівався уникнути дозволу Вашингтона на застосування зброї по території Росії під час нової наступальної операції, яка почалася на Харківщині три тижні тому.

На думку військового аналітика, російська армія сьогодні “є більш небезпечною та ефективнішою з точки зору виконання військових операцій”, ніж вона була у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, попри великі втрати, особливо серед офіцерського корпусу, росіяни “все ще виявляють схильність до військового навчання та адаптації, що фактично означає кращі результати на полі бою”.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на чотири джерела повідомило, що президент-диктатор Росії Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні і погодитися на припинення вогню, якщо Україна та Захід визнають поточні лінії бойових дій і погодяться, що окуповані території відійдуть РФ.

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